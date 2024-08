Ignacio de Posadas coincidió con el análisis de Gabriel Odonne sobre Arbeleche, pero aseguró que como ministra “fue 100 puntos”

Consultado por los dichos del economista del Frente Amplio Gabriel Odonne, sobre que Azucena Arbeleche fue más una ministra de Hacienda que de Economía, consideró que “depende de cada gobierno y de cada presidente”, pero que, “al final de los finales, la lata de debajo de la pila es el presidente de la República”. “En mi experiencia, la definición última era de (el entonces presidente Luis Alberto) Lacalle, y además tiene que ser así”, evaluó.

“Uno arranca sentándose en la mesa y diciendo ‘este es el panorama y esto es lo que me parece que hay que hacer’. Pero luego empiezan a aparecer cosas, y el presidente dice ‘es comprensible pero no se puede”, explicó. Concretamente sobre los dichos de Odonne, dijo que no cree que lo haya dicho con “ninguna maldad”. “Tiene un cierto fundamento. El Ministerio de Economía tiene de todo ahí adentro, y es obvio que el ministro no se puede ocupar de todo. Es obvio que Azucena priorizó la parte fiscal, que es lo que es tradicionalmente un ministro de Hacienda, y fue 100 puntos. En las cosas que tiene que tener un ministro de Economía, como solidez, prestancia, liderazgo, respeto, peso, Azucena fue top”, concluyó.

