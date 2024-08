Experto en cambio climático dijo que en primavera "es probable que llueva menos, pero no quiere decir que vaya a haber sequía"

"Es un problema real e increíblemente hay gente que duda. Yo siempre dijo 'los reyes magos son tus padres, la tierra no es plana y el cambio climático es real". Así comenzó Walter Baethgen la entrevista en Informativo Sarandí.

Es investigador científico principal en la Climate School de la Univesridad de Columbia en Nueva York y vicepresidente de la junta directiva del INIA en Uruguay. Además, es miembro del grupo que recibió el premio Nóbel de la Paz en 2007.

"La causa fundamental sigue siendo los combustibles fósiles. Me sigue llamando la atención como nos distraemos. Todo lo demás que podamos hacer, bienvenido sea, pero estamos hablando que los responsables de tres cuartas partes de las emisiones son los combustibles fósiles", enfatizó.

Baethgen sostuvo que "hay un discurso de los países del norte que es 'bajen el consumo de carne'. Si eso se lo dicen a un alemán que come 100 kilos de carne per cápita por año uno puede llegar a pensar que algo de razón tiene. Ahora, ¿se lo dicen a un etíope, que come menos de 10 kilos de carne por año? Es un discurso al barrer, universal".

"La comunidad científica gastó mucho tiempo y dinero en investigar cómo puede ser el clima dentro de ochenta años. Es curioso e interesante, pero imagínense decirle a un ministro de agricultura qué se supone que puede pasar en ochenta años. La persona está preocupada en lo que va a pasar esta tarde", señaló.

"Empecemos a mejorar lo que hacemos hoy. Hay mucho para hacer hoy", agregó.