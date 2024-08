Eduardo Radaelli sobre desaparecidos: “Va a ser difícil que alguien se levante y diga 'yo sé que los cuerpos están acá”

En entrevista en Informativo Sarandí el dirigente de Cabildo Abierto e integrante del “Espacio de los pueblos libres”, Eduardo Radaelli, se refirió a la búsqueda de detenidos desaparecidos.

En ese marco señaló: “Sin duda que el tema de los desaparecidos es una grieta importante en la sociedad uruguaya, no tengo ninguna duda de eso. Converso a diario con oficiales jóvenes, con oficiales en retiro, con superiores míos que estuvieron en aquellas épocas, nosotros éramos muy jóvenes en aquellas épocas, éramos cadetes. Yo creo que no hay ningún militar que no le afecte este tema, a todos nos afecta”.

En esa línea dijo: “Lo que sí me temo es que, pasado tanto tiempo, y por las cosas que yo he hablado, con los viejos, creo que no hay información. Esa es mi opinión de acuerdo a lo que yo he podido hablar y tratado. No tengo porqué decir una cosa por otra”.

“Es un tema que no se cierra más y seguimos, las generaciones jóvenes a veces siguen pegadas a eso”, sostuvo Radaelli y agregó: “A mí me duele cuando se dice, los militares mintieron y siguen mintiendo. Me duele y me duele más que nada por las generaciones jóvenes. Yo creo que eso no es cierto, yo creo que eso no nos hace bien a nadie”.

Recordó que propuso una mesa para que todos conversen del tema: “En su momento propuse que acá se tienen que aceptar los familiares. Todos los familiares de los que están presos, de los que tienen a sus seres desaparecidos o afectados que se sienten a conversar.

En referencia a la información que pueden brindar los ex oficiales para la búsqueda de detenidos desaparecidos señaló: “Si hoy se requiere información, y yo creo que va a ser difícil. Si vamos por ese camino, y va a ser difícil que alguien se levante y diga, miren, yo sé que los cuerpos están uno acá y el otro acá. (..) Tampoco me gusta que digan que las Fuerzas Armadas mintieron, no, no es así”, sentenció.

Emergencia en seguridad

En materia de seguridad y la propuesta de Cabildo Abierto de decretar “emergencia” sobre ese tema Radaelli dijo: “Hay que hace una mesa grande y trabajar, acá ya no se puede esperar más”.

“El tema del narcotráfico no es aislado, involucra varios aspectos. Dejémonos de colores políticos y arreglemos esta situación. Yo no sé si hay voluntad de todos de tratar esto, no es un tema de presupuesto” sostuvo.

En relación a los allanamientos nocturnos puso reparos a la propuesta: “Un allanamiento de día ya es complicado, de noche se complica más. La operación nocturna es la más complicada. No digo que no haya que hacerlo, hay que estudiarlo más”.

Interna de Cabildo Abierto

“Las críticas y diferencias deben existir dentro de los partidos. Tenemos diferencias en aspectos de funcionamiento de partidos y también en temas estatutarios. No hay grandes diferencias políticas ni ideológicas”, sostuvo.