Informe: narcotraficante internacional dijo que en Uruguay “la política está detrás del crimen organizado” y que Marset “no es de los grandes”

Un narcotraficante internacional, que estuvo preso diez años en Uruguay, y que participó de la denominada operación “guerrero de los Balcanes” en 2009 habló en reserva con Informativo Sarandí y dijo que en Uruguay “empresarios financian el gran narcotráfico” y que tanto en el país como en toda la región la política está detrás del crimen organizado.

Sobre el mercado en Uruguay informó que “es difícil caer” y que el ingreso de la droga es fácil porque los controles son “porosos”.

Respecto al narcotraficante uruguayo, Sebastián Marset, dijo “cuando vi que dio la cara me di cuenta que por grande que sea no es de los grandes porque los grandes no dan la cara”

