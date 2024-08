Allanamientos nocturnos: Layera dijo que “aumentarían el riesgo de vida” de los policías y que “se aplicaría más en lugares de chapa y cartón”

En entrevista en Informativo Sarandí el exdirector de Policía Mario Layera se refirió al combate de los homicidios y los últimos hechos de los últimos días. En ese marco señaló: “La única manera de actuar es a través de inteligencia policial. Hay muchas medidas a adoptar. Es difícil ingresar en las bandas criminales pero si se tienen los recursos se puede" sostuvo Layera.

En ese marco cuestionó la actúa política de seguridad del Uruguay y aseguró que no hubo cambios con las políticas de los gobiernos del Frente Amplio: “Ninguno fueron los cambios de esta administración en políticas de seguridad salvo la Ley de Urgente Consideración (LUC). Dejaron de lado impulsos que logramos obtener en mejor calidad de análisis, hoy esto está discontinuado, no hay una coordinación a nivel central”.

Respecto a la polémica por la función que cumplen las comisarías Layera dijo: “Las comisarías nunca se fueron, no entiendo cuando dicen que las comisarías volvieron porque están en la misma situación que siempre”.

Sobre la división de zona de Montevideo, por parte del Ministerio del Interior, realizadas en pasadas administraciones Layera opinó: “Para mí el resumen general el saldo es positivo. La descentralización de Montevideo pretende que haya más equipos cercanos en el territorio”.

Allanamientos Nocturnos

El ex jerarca policial se manifestó en contra del proyecto de reforma constitucional que busca habilitar los allanamientos nocturnos: Tengo una posición negativa, se está dando el mensaje: no podemos con esto necesitamos los allanamientos nocturnos. Están apelando a lo emocional, se está poniendo en una posición blanco y negro y no es así”.

En esa línea advirtió que la ley “se aplicaría más en lugares de chapa y cartón”. Agregó: “El nivel de riesgo de vida que aumentamos para incautar 200 gramos de droga es muy alto”, señala Layera.

Escuche la entrevista completa: