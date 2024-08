Alejandra González "71% de la población cree que las penas a Caram y Dos Santos son mas leves de lo que deberían" según encuesta de la Usina

González es Licenciada en Relaciones Internacionales, cuenta con una Maestría en desarrollo local, regional y Posgrado en especialización en Economía y Gestión para la Inclusión. Sobre el plebiscito de la seguridad social dijo: 33% votará en contra y 29% a favor, según la Usina de Percepción Ciudadana

Plebiscito de la seguridad social: 33% votará en contra y 29% a favor, según la Usina de Percepción Ciudadana

Opinión sobre la reforma de seguridad social del gobierno

Sobre cuán conforme están los encuestados con la nueva ley de seguridad social, impulsada por el oficialismo, 23% dijo estar satisfecho (7% muy conforme y 16% conforme), 42% dijo estar disconforme (17% poco conforme y 25% nada conforme), 17% ni conforme ni poco conforme, 15% no conoce los contenidos de la ley y 3% no sabe o no contesta.