Presidenta del Centro de Navegación: “Nosotros bregamos por que no se toque la ley de puertos, porque funciona”

En otros temas, se refirió a la ley de puertos de 1992, que ha sido cuestionada por diversos actores, que consideran que debe ser modificada. “Bregamos por que no se toque. Creemos que es una ley que por suerte en estos años no se ha tocado, porque es una ley que funciona. Por un lado, establece el régimen de puerto libre, que es facilitador para un país chico que no tiene un comercio exterior. Y por otro lado permitió que las empresas privadas entraran al puerto a trabajar creando una eficiencia que cuando uno ve las gráficas en impresionante”, subrayó.

Por otra parte, Ageitos informó que desde el Centro de Navegación presentó un documento a los distintos partidos políticos donde se plantea crear un “plan maestro” en materia de gestión portuaria, con el fin de mejorar el sistema actual.

