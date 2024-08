Agustín Canzani: Negativa de Orsi a ir a eventos con más de un candidato de la coalición “se justifica”, y respuesta de presidente es una “picardía política”

Consultado por la polémica generada por la decisión del FA de que Yamandú Orsi no participe de eventos o debates donde estén invitados más de un candidato de la coalición de gobierno, Canzani lo consideró un planteo razonable. El sociólogo planteó que Uruguay no es el país que más se caracteriza por tener una cultura del debate. “El debate es una matriz muy norteamericana, muy gringa. Y ahí los debates parece que fueran la esencia de la democracia. Y Uruguay es una democracia donde la información fluye. Yo no creo que eso le reste calidad democrática a Uruguay, hay otras cosas que sí”, consideró. Consultado por los dichos del presidente Luis Lacalle Pou en referencia a la negativa de Orsi a asistir a estos eventos -que, sin mencionarlo, dijo que él cuando se “hacía la rata” era porque se “había rifado casi todas las bolillas”-, Canzani aseguró que se trata de una “picardía política”, y que no por ser el presidente tiene más trascendencia que eso.

Entrevista completa: