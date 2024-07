Martín Vallcorba: “Este nivel de déficit fiscal es insostenible, hay que mejorarlo”

En entrevista en Informativo Sarandí el economista Martín Vallcorba analizó la actual situación económica nacional y de la región. En ese marco sostuvo que el principal desafío de la próxima administración de gobierno es “que las tasas vuelvan a crecer”.

“La situación que va a dejar este gobierno en materia económica no es holgada sino todo lo contrario”, analizó Vallcorba y señaló: “Es claro que la pandemia tuvo un impacto importante, la guerra Ucrania Rusia tuvo un menor impacto”, señala Vallcorba

“Tuvimos una fase de crecimiento muy grande entre 2005 2014, jugaron varios factores externos, pero recordemos que también hubo una crisis en 2008 (que no se sitió)” dijo el economista.

Respecto a cambios estructurales señaló: “Creo que están faltando cambios estructurales, no lo hubo en el último gobierno del Frente Amplio ni en esta administración”.

“En mi opinión es una muy mala decisión por los impactos que puede llegar a tener su implementación", dijo.

“En mi opinión no teníamos luces rojas en 2019 y no las tenemos hoy. No obstante no es sostenible este régimen de déficit y hay que mejorarlo”, señaló

Plebiscito Reforma Seguridad Social

“En materia de ingresos el sistema de seguridad social tiene muchas perforaciones que la reforma no mejoró y el plebiscito no lo mejoraría” sostuvo Vallcorba.

Escuche la entrevista completa: