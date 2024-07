Raíces - Programa 07: Cuando Kiss y Lou Reed salieron a buscar un hit; Luis Cesio recuerda a Psiglo; El bohemio Calamaro

En este primer bloque de Raíces: La historia tras la búsqueda de Kiss de un súper éxito y cómo lo logró. Lou Reed y la otra cara de New York con “Walk on the wild side” y “Dirty Boulevard”. El desembarco de Rada en Bs As en los años 80

Bloque 2. Luis Cesio, guitarrista y co fundador de la mítica Banda uruguaya Psiglo, rememora los orígenes de algunas de sus emblemáticas canciones de los años 70.

Bloque 3 Andres Calamaro y el significado de su canción “Bohemio”