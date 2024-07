KIA URUGUAY PRESENTÓ EL ALL-NEW NIRO HYBRID

En las instalaciones de KIA Uruguay ubicada sobre la rambla montevideana, la compañía realizó el relanzamiento del KIA ALL NEW NIRO HEV, un modelo de última generación que demuestra aún más el rápido progreso de la compañía para convertirse en un proveedor global de soluciones de movilidad sostenible.

Disponible en versiones LX Plus y EX Plus, este modelo nuclea tres particularidades muy importantes que son, la calidad, la innovación y el valor para ofrecer una experiencia única de manejo.

Gracias a estas características, el modelo fue reconocido como "Mejor Auto del mundo" por el Women's World Car of The Year (WWCOTY) y como "Mejor Auto del 2023" por Cars.com, por ser uno de los vehículos más eficientes.

En nuestro país ya se encuentra disponible a partir de USD 43.990.- y se puede adquirir en la red de concesionarios KIA de todo el país.

EXTERIOR

El diseño incluye una carrocería de dos tonos de alta tecnología y características aerodinámicas avanzadas, como el pilar Aero C que mejora el flujo de aire. En la parte frontal, destaca la evolución del característico "Tiger Nose" de Kia y las luces de circulación diurna en forma de "latido del corazón", que añaden una apariencia contemporánea y única.

INTERIOR

El diseño interior utiliza materiales de alta calidad y superficies texturizadas para crear un ambiente acogedor y vanguardista. Se destaca por su diseño sofisticado, tecnología avanzada y atención al detalle, ofreciendo un espacio acogedor y funcional para disfrutar de cada viaje.

EFICIENCIA Y AERODINAMICA

El nuevo Niro no solo presenta un diseño vanguardista que responde a la tendencia, sino que también llega con cambios que mejoran su eficiencia energética para convertirse en uno de los vehículos más sustentables y amigables para el medio ambiente.

Su diseño aerodinámico, en conjunto con mejoras de la planta motriz, lo dotan con la capacidad de recorrer más de 20 km por litro de combustible, uno de los consumos más bajos en el segmento de las SUV.

Uno de los pilares de diseño del nuevo Niro es la sustentabilidad. La elección de materiales de origen sustentable refleja el compromiso de Kia por el cuidado del planeta.

El interior está compuesto de fibras de papel reciclado, sus tapizados son producto de la combinación de bio-cuero artificial con fibras naturales de eucalipto y el cubre-baúl está constituido de plástico PET reciclado.

Kia (www.kia.com.uy) es una marca de movilidad global con la visión de crear soluciones de movilidad sostenible para consumidores, comunidades y sociedades de todo el mundo. Fundada en 1944, Kia lleva más de 75 años ofreciendo soluciones de movilidad. Con 52.000 empleados en todo el mundo, presencia en más de 190 mercados y

fábricas en seis países, la empresa vende alrededor de tres millones de vehículos al año.

A partir de 2009, Kia Uruguay se encuentra bajo la dirección de Grupo Gandini, comenzando meses más tarde la producción en la planta de Nordex del utilitario Bongo K2500 para exportación al Mercosur - comenzando por el mercado brasileño- que convirtió a la empresa en la mayor exportadora del sector.

Kia lidera la popularización de los vehículos híbridos y eléctricos y desarrolla una gama cada vez mayor de servicios de movilidad, alentando a millones de personas en todo el mundo a explorar mejores formas de desplazarse. El lema de la marca "Movement that inspires" refleja el compromiso de Kia de inspirar a los consumidores a través de sus productos y servicios.

