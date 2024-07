Programa Voluntario de Reestructuración de Deudas: A la fecha más de 27 mil personas reestructuraron 36 mil deudas

A la fecha desde el lanzamiento del “Programa Voluntario de Reestructuración de Deudas”, que tiene como objetivo regularizar la situación crediticia de más de 780.000 deudores, 36260 deudas fueron reestructuradas, hubo 261628 ingresos a la web y 27146 personas se inscribieron en el programa informó en entrevista en Informativo Sarandí Bárbara Mainzer Directora de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay

“Venimos trabajando desde el día del anuncio para con el Clering de informes, estamos trabajando para que cancele la deuda cambie la calificación”, sostuvo Mainzer y señaló que el objetivo “que la mayor parte de la población no vuelva a caer en deudas”

En caso de contar con un saldo capital menor a 5.000 pesos, se ejecutará la remisión automática, y si el monto se encuentra entre 5.000 y 100.000 pesos, la deuda podrá refinanciarse hasta 36 cuotas sin intereses, multas, ni recargos, establece el programa.

Está previsto que el plan finalice el 15 de noviembre “y no tiene un plazo de extensión para no querer dar el mensaje de no pago si puedo refinanciar”, señaló Mainzer.

“La cantidad de personas que están endeudadas por la compra de un celular o un playstation es muy grande. El tema prestamistas es un tema muy importante, allí llegan las personas que no tienen acceso al crédito”, analizó Mainzer.

“Trabajamos fuera del ruido político, lo hicimos en silencio y logramos cosas importantes. Hoy se están acercando cientos de personas que no entran en este programa pero quieren refinanciar sus deudas. Colmó toda nuestras expectativas”, sostuvo la directora.

CIBERDELITOS

“Uruguay es un paraíso para los ciberdelincuentes. Lo fundamental es no dar sus claves, nunca una financiera va a llamar para pedir datos de claves o contraseñas” sostuvo Mainzer.

