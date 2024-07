Defensa Nacional: ¿inversión social o compra de aviones y barcos? Ministro Castaingdebat puso énfasis en el deficit de vivienda y en salud mental en las FFAA

El ministro de Defensa Nacional fue entrevistado en Informativo Sarandí y comentó: "Todo el partido Nacional abroquelado, estamos todos juntos, da gusto ver al partido así. Fue una linda cosa. Escuchamos a Alvaro (Delgado) y Valeria (Ripoll). Ya con una mirada a octubre y noviembre, yo estoy encantado, la tenía (a Valeria Ripoll) dentro del menú de opciones, Álvaro se ganó en lo cancha con los resultados de las internas"

En cuanto a la compra de los aviones manifestó: "El tema de los Hércules es de las compras más importantes que hizo el gobierno, dieron una mano bárbara, no hay que olvidarse que como los autos usados entran más al taller, acá pasa lo mismo, pero dieron una mano bárbara. Desde el año 81 que no se compran aviones de combate, y no son para declararle la guerra a nadie, es para cuidar nuestra frontera y luchar contra el narcotráfico, entendimos que había que hacer una inversión importante"

Entrevista completa: