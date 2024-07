Raíces - Programa 06: Canciones icónicas de Soda Stereo, U2 y Sumo; Garo Arakelian y “Vientos del Sur” de Dino

En este primer bloque de “Raíces”: Porqué “De Música Ligera”? U2 y la historia de “Vértigo” y “Where the streets have no name” y sus nuevas versiones. ¿Qué relación hay entre una canción de Ben E. King, Buitres y John Lennon?

En el segundo bloque de “Raíces”: diálogo con Garo Arakelian, artista fundamental de la música uruguaya y su admiración por “Vientos del Sur” de Gaston Ciarlo “Dino”.

En el final, aquella “mañana en el abasto” de Buenos Aires con Luca Prodan y Sumo.