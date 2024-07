El futuro de Cabildo Abierto y la coalición: “En política seguro nunca hay nada, hay que ver el ambiente coalicionista”

Manini Ríos fue consultado sobre las instituciones bancarias y financieras que lanzaron un programa de reestructuración de deudas, con el apoyo del BCU. En tal sentido, aseguró “es un gol para mucha gente que está enterrada financieramente. Se nos decía que no se podían cambiar las reglas del juego, ayer el BCU demostró que se podían cambiar.”

En relación al proyecto de Cabildo Abierto para la reestructuración de la deuda dijo “esto que se aprobó es algo muy menor comparado con lo que proponemos. Nosotros vamos a seguir, lo que se está reestructurando ahora tiene un límite menor”.

Al referirse a la fórmula presidencial de la fuerza política que lidera, sostuvo que “Daniel Salinas no está descartado, pero es difícil. Tenemos nombres, y queremos que no haya disconformidad. Que sume y que potencie la fórmula”. Consultado por la candidata la vicepresidencia por el Partido Nacional, Valeria Ripoll, indicó que no la critica por su pasado sindical, pero que si le interesaría saber qué opina de temas como las drogas, la deuda y la seguridad pública.

“La coalición como tal tiene que cambiar algunas reglas de relacionamiento para que todos los socios tengamos conocimiento de lo que se va a hacer con antelación, para que no haya fricciones” afirmó en cuanto a la coalición de gobierno.

