Se registró la primera muerte materna del 2024: una adolescente de 16 años víctima de explotación sexual

En el hogar otra niña de 12 años quedó embarazada y hay otras tres adolescentes involucradas en una red de explotación sexual que incluye explotadores uruguayos y brasileños que se da en la zona de frontera en Santana do Livramento.



La adolescente ingresó al INAU en julio 2023 por disposición judicial, tras una denuncia en la Unidad Especializada en Violencia y Género en Rivera contra su madre.



La sede judicial encomendó los pertinentes controles médicos, ya que no estaban actualizados desde 2019; así como el seguimiento de un tratamiento psicológico y psiquiátrico, el cual no se aplicó desde el primer momento. A su vez, se intimó a ingresarla a un centro educativo ya que por una cuestión de gestión administrativa (perdieron la documentación en la Escuela Técnica) no se había regularizado.



Desde su ingreso se registraron 17 salidas no acordadas. En este marco, es vinculada a una red de explotación sexual en Santana do Livramento. Como figura en la denuncia ante Fiscalía el 30 de noviembre 2023. En la misma se relata que la adolescente también había sido víctima de abuso sexual, por lo que se aplica protocolo en ASSE y se constata embarazo de 14 semanas.



El equipo especializado en explotación y trata, que realiza la orientación, sensibilización y formación en el territorio, toma conocimiento de la situación, se lo informa al equipo e indica realizar la denuncia en la Unidad de Fiscalía Tráfico y Trata. Se sugiere una reunión el 30 de noviembre, pero desde el Hogar se realiza una reunión el 11 de diciembre.

Ante el embarazo se coordinó un encuentro con el equipo de salud, al cual no se pudo concurrir por una salida no acordada. Ante la reiteración de la situación, y tras el arraigo de la adolescente en la casa de su madre, la sede judicial dispone finalmente levantar las medidas de no acercamiento que había establecido, así como el egreso de la adolescente de INAU.



A partir de este momento refiere el Hogar a un acompañamiento en cuanto al tratamiento médico de la adolescente, especialmente en relación al embarazo.



Finalmente, cursando 32 semanas de embarazo, ingresa al hospital. Se realiza cesárea e ingresa a CTI por problemas respiratorios y renales. Realiza 2 infartos y fallece.



La hija desde el 8 de mayo permanece internada en el hospital local a la espera de disposición de la sede judicial. Ni su abuela materna ni su progenitor tienen capacidad de cuidado para asumir la protección necesaria. La niña se encuentra vinculada al padrón del Hogar Femenino con acompañamiento los fines de semana por parte de un educador. Se maneja como opción la condición de adoptabilidad.



Pero este no es el único caso en el hogar de Rivera. Una niña de 12 años transitó un embarazo en 2023 y tuvo una Interrupción Voluntaria del Embarazo. Ella fue encontrada en Brasil con poli consumo (alcohol, marihuana, cocaína y éxtasis), con 5 adultos vinculados a una red de trata y explotación sexual. Previamente tuvo un episodio de consumo en el que hubo que realizarle reanimación.



Por protección no puede volver al departamento. Presenta un significativo impacto emocional producto de las situaciones de abuso sexual con ansiedad, desconfianza generalizada y desinterés en las actividades. Teme que los perpetradores puedan encontrarla.



El 23% de las niñas y adolescentes menores de 15 años, viven bajo protección del Estado uruguayo al momento del embarazo. El embarazo en esta etapa de la vida “Está vinculado de algún modo a la violencia; tanto de manera inmediata, en los casos en que los embarazos son producto de una violación u otra relación abusiva; como de forma más estructural, múltiple y acumulada en el tiempo, cuando las niñas y adolescentes tienen trayectorias que implican diversas vulneraciones a sus derechos.



Hay adolescentes del centro que durante 2023 y 2024 han estado más de 230 días con salidas no acordadas, sin poder localizar su paradero, vinculándose a redes de explotación sexual. La denuncia que se realizó por este caso refería a otras tres adolescentes que se encontraban en la misma situación. También figuran como víctimas de denuncias de explotación sexual, con informes presentados por el Programa de Escuelas Disfrutables de ANEP y del hogar de INAU de Rivera. Tres fiscales de Rivera vieron los casos.



El director departamental del INAU, Enrique Guadalupe dijo que ante cada salida no acordada realizó lo indicado en el manual de procedimiento, pero no se las puede obligar a volver.

