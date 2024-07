Gustavo Zubía: “El presidente Lacalle Pou le erró al ‘bizcochazo’ en materia de seguridad”

Sobre el triunfo de Andrés Ojeda en la interna colorada, Zubía sostuvo que “las encuestas han acertado en los pronósticos”. Consultado por el candidato a la vicepresidencia, Robert Silva, consideró “tenía diferencias ideológicas con Silva, pero me pareció oportuno y lógico que el vicepresidente sea él. Era un tema en el que había conformidad en todo el partido”.

“Estamos en situación de pandemia en materia de homicidios, Jorge Larrañaga le dobló la mano al delito. Hay que volver a lo que la coalición probó y le dio resultado. Hay que buscar figuras que apliquen lo que aplicó Larrañaga” dijo en materia de seguridad.

En relación a la fórmula nacionalista, con Álvaro Delgado como candidato y Valeria Ripoll acompañándolo, sostuvo “esas decisiones pueden tener repercusión política que pueden favorecer al Partido Colorado, en la medida que se muestre unido y con coherencia”.

“En el partido he estado solo. Los proyectos que he presentado no han sido acompañados, he tenido discusiones internas” agregó.

