Delgado-Ripoll: para el candidato la fórmula fue “una decisión política en base a datos”

“Son decisiones que tienen riesgo, las asumo con liderazgo y con responsabilidad” afirmó Delgado sobre la fórmula, a la que calificó como “algo diferente que es sorpresivo”, e hizo énfasis en que busca tender puentes. Agregó que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, le brindó respaldo. A los precandidatos Laura Raffo y Jorge Gandini les comunicó la decisión a través de llamadas, y en tal sentido, reconoció el apoyo de ambos.

La candidata a la vicepresidencia, Valeria Ripoll, indicó que “es una responsabilidad muy grande. El ámbito parlamentario es lo que me genera menor temor. Estuve dieciseis años negociando y creo que el ámbito sindical es mucho más duro. El mayor desafío es conquistar a los votantes que quizás todavía no terminan de entender y siguen sorprendidos”. Sobre los abucheos tras el anuncio, dijo que pueden ser producto de “la decepción y el descontento” de algunos militantes por los resultados, pero que no los tomó personales.

“Cuando le preguntan a Carolina Cosse que cosas buenas tuvo este gobierno y no dice ninguna, eso me decepciona” sostuvo Delgado sobre la candidata a la vicepresidencia del Frente Amplio, y en relación al candidato, consideró que “cuando Yamandú Orsi dice que Uruguay se cae a pedazos y después dice que hay que seguir con la línea económica me genera incertidumbre”.

En relación al plebiscito impulsado por el Pit-Cnt vinculado a la reforma de la seguridad social, Ripoll dijo “no estoy de acuerdo con el plebiscito. Creo que es una locura poner sobre la mesa la derogación de las Afaps. El gobierno del Frente Amplio estuvo quince años con mayoría parlamentaria y nunca lo plantearon”. En relación a la central, consideró que “no representa a todos los trabajadores”.

