Valeria Ripoll: “Fueron muchos más gritos favorables” que abucheos

Valeria Ripoll fue la sorpresa de la jornada electoral de este domingo luego de que Álvaro Delgado la anunciara como su candidata a vicepresidenta tras vencer con contundencia a Laura Raffo en la elección interna del Partido Nacional.

La dirigente nacionalista y exsecretaria general de Adeom habló con Las Cosas en su Sitio sobre cómo está viviendo este nuevo rol que ocupará y qué vio Delgado en ella para considerarla para el cargo.

“Esto no me genera temor ni mucho menos. Algo que pensé que fue lo primero que se me pasó por la cabeza es que yo he luchado por algunas cosas toda mi vida y lo primero que se me pasó por la cabeza fue que este es un lugar que se puede hacer muchas cosas por la gente", sostuvo.

Ripoll remarcó que su objetivo es “darle voz a los que no tienen” y por eso decidió aceptar la propuesta.

Su nombre generó cierta controversia dentro de las filas nacionalistas fundamentalmente por no ser una mujer con larga trayectoria en el partido. "No soy una militante del Partido Nacional de toda la vida, todos lo saben. Este año tomé decisiones que cambiaron mi vida, se ha dado un vínculo muy lindo en las giras con Álvaro, nos conocimos mucho más, charlamos mucho más, me sorprendí por el cariño de los blancos", sostuvo.

De hecho, el senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva dijo en Desayunos Informales que a él le gustan los candidatos con “más Masoller”. "Yo nunca fui a Masoller, este año va a ser la primera vez que voy a ir, no me voy a parar frente a la gente de toda la vida del Partido Nacional diciendo que soy más blanca que los blancos, no milito en el Partido Nacional por un tema exclusivamente ideológico. En el Partido Nacional soy totalmente libre de dar mis opiniones, encontré interés por las causas en las que lucho. Sebastián Da Silva es un dirigente valioso, con un perfil Masoller, yo tengo otro que él no tiene y así nos complementamos", afirmó.

Además, aseguró que Laura Raffo la saludó y le dijo que estaba a disposición y consideró que, con el correr de los días, se irán asimilando los resultados y parte del descontento expresado quedará como una anécdota del día. "Fue una victoria muy contundente la de Álvaro y eso tiene que ver con la posibilidad de decidir (la fórmula). Capaz que no todos los militantes pueden entenderlo hoy o anoche con todas las emociones.

En este sentido, Ripoll se refirió a los silbidos o abucheos que se escucharon cuando Delgado anunció su nombre: "Fueron muchos más gritos favorables que abucheos, había mucha juventud de la 404 y de mi lista 5. Alguno estaba decepcionado por sus resultados, yo los entiendo. Ayer hubo gente que se fue muy contenta y gente que no que quería otra cosa. Los resultados fueron los que hablaron".

