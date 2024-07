José Mujica: “Todavía me falta la última jugada”

El ex presidente y líder del MPP, José Mujica, destacó, en entrevista en Informativo Sarandí, la victoria de Yamandú Orsi en la interna del Frente Amplio y aseguró estar convencido de que ganaba el ex intendente de Canelones.

“Yo le recomendé que gaste mucho tiempo en escuchar, y bueno creo que algo debe haber servido”, valoró Mujica respecto a sus recomendaciones hacia Yamandú Orsi.

“El ser viejo tiene muchos inconvenientes, también hace algunos aportes. Yo creo que hay que pensar en la sociedad toda, incluso en lo que no nos votan. El país va mucho más allá del rio Santa Lucía, hay que entenderlo y escuchado”, valoró el líder del MPP.

Consultado sobre la integración de Valeria Ripoll a la fórmula presidencial del Partido Nacional Mujica sostuvo: “Me sorprendió mucho”. En referencia a la interna del Partido Colorado y el liderazgo de Andrés Ojeda señaló: “Medio indescifrable Ojeda. No puedo entender este partido Colorado, estoy hablando culturalmente. No puedo entender a un Partido Colorado con muchos candidatos que no se acordaron de José Batlle”.

De cara a la elección de octubre el expresidente dijo: “Todavía me falta la última jugada ya la van a ver”.