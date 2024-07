Andrés Ojeda: “No hay algo más colorado que esforzarnos para ganarle al Frente Amplio”

“El objetivo central es ganarle al FA” enfatizó Ojeda y afirmó que el expresidente José Mujica “desde hace días viene áspero conmigo” y agregó que le tiene mucho respeto.

“El futuro del Uruguay está en el crecimiento del Partido Colorado” agregó y también se refirió a Gustavo Zubía, quien bajó su precandidatura para respaldarlo. “Hoy no veo a nadie mejor que Zubía en la Coalición para dar el debate sobre la seguridad”.

“Hable ayer con Ernesto Talvi, me saludó y me dio para adelante. Pedro Bordaberry me escribió hoy de mañana, con saludo y felicitación. Me gustaría pedirle consejos” sostuvo.

