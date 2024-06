Piloto observado por tirar comida a evacuados: “Me abrieron un expediente por haber ayudado”

Un piloto que lanzó comida a personas atrapadas por las inundaciones en el departamento de Treinta y Tres fue sancionado con una observación por parte de la Dirección Nacional de Aviación Civil, ya que según el organismo no tiene autorización para realizar esta acción.

Los trabajadores que estaban en la zona arrocera se habían quedado completamente cercados por el agua de las inundaciones y no podían salir del lugar donde realizaban sus tareas habituales. Es así que surgió la acción solidaria de entregar alimentos, como frutas y carne, por vía aérea.

En entrevista en Informativo Sarandí el piloto de la aeronave, Gustavo Matiuede argumentó que la sanción “fue por haber ayudado”

“Yo lo hago gratis, pongo la aeronave, la nafta, no cobro nada” sostuvo. Agregó: “Es un sistema burocrático, dirigido por militares y piensan que uno es un subordinado. Lo que hice lo hice y si lo tengo que volver hacer lo hago, no me molesta para nada. Al que ayudé es un productor arrocero” el piloto.

“Espero que no me sancionen, la sociedad los va a condenar, quizás le molesta que la gente del interior se meta en un tema que no quieren” argumentó.

Escuchála entrevista completa.