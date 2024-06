Manini Ríos: “No se solucionó el tema de la seguridad pública, claramente no se acabó el recreo”

En entrevista en Informativo Sarandí el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, sostuvo que la actual administración no pudo resolver el tema de la seguridad: “Claramente no se soluciona el tema de la seguridad pública, claramente no se acabó el recreo”.

Al respecto sostuvo: “El combate a las drogas es esencial para cambiar la realidad en Uruguay, seguimos mirando para el costado”.

“Hay que realizar un cambio cultural. Hoy tendrían que estar las maestras en las escuelas de todo el país mostrando lo mala que es la droga”, analizó el general.

“Pensamos que si tenemos una mayor votación que en 2019 nuestra voz va a sonar mucho más fuerte”, dijo Manini Ríos.

“Creo que tendría que haber un ámbito de coordinación previo en la coalición multicolor. Al no existir se dan hechos de fricción y allí ya comienza un escandálate”, subrayó el legislador.

Respecto a la campaña electoral sostuvo que Cabildo armará su fórmula: “No haremos otra cosa que respetar lo que se defina este domingo. No quiero manosear nombres” y agregó: “Por definición somos coalicionistas pero Cabildo Abierto hará su campaña. Tampoco es bueno formar una coalición donde no se escuchen las propuestas de Cabildo Abierto”.

“A todo el mundo le molestó cuando nació Cabildo Abierto, no solo al Frente Amplio, creo que le molestó más a blancos y colorados", analiza Manini Ríos.

El futuro de Daniel Salinas:

Consultado sobre el futuro político del exministro de Salud Pública, Daniel Salinas, Manini Ríos señaló: “Lo último que hablé con él, en verano, no quiere saber nada de política partidaria pero todo es posible”

Escuche la entrevista completa: