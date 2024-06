Joselo López: “El Inau está atravesando por una de sus peores crisis de los últimos 20 años”

En entrevista en Informativo Sarandí el presidente del sindicato de funcionarios del Inau, José Lorenzo López, denunció que actualmente el INAU “está atravesando por una de sus peores crisis de los últimos 20 años. Desde el 2002 no estábamos viviendo una situación tan compleja como esta”

“El presidente del Inau tiene otra impronta que no compartimos. La negociación colectiva no se puede realizar mediante mensaje de WhatsApp, este directorio asumió hace seis meses y creo no se reunió con los directores departamentales de todos los departamentos” dijo López.

Respecto a la población del INAU el dirigente sindical sostuvo: “Tenemos una población por encima de la capacidad que tienen los centros de la institución. Tenemos lugares para 16 personas en las que conviven 30. La situación de tensión se viene viviendo ya desde el último año de gobierno del Frente Amplio”.

En ese marco sostuvo que la institución no se preparó para dar respuesta a los reclamos. “En Cerro Largo tenemos familias amigas que atienden a 16 niños. Esto es endémico en Cerro Largo, no tienen centro de infancia” sostuvo López.

“El Inau se mantiene con el presupuesto del año pasado. Estos problemas se deberían dar en fin de año, no ahora. El directorio pasó gastos del rubro 0 para otros gastos”, advirtió López.

“Se llegó a tener cerca de 200 citaciones solo en Montevideo de definiciones del Poder Judicial de hacer quita de niños que estaban en cuestiones vulnerables y no se pudo hacer”, denunció el presidente del Sindicato de Funcionarios del Inau.

“No tenemos dispositivos adecuados que permitan generar otros ámbitos más adecuados para ese menor”, sostiene José Lorenzo López.

Sobre el programa presentado por el sindicato a los precandidatos dijo que todos se reunieron con los trabajadores a excepción de Álvaro Delgado y Robert Silva.

Escuche la entrevista completa: