Astesiano evalúa denunciar a la ex fiscal Fossati y al ex director de Inteligencia Claudio Correa

El ex custodio presidencial Alejandro Astesiano evalúa, con bastante determinación, denunciar penalmente al ex director de Inteligencia, Claudio Correa, y a la ex fiscal Gabriela Fosatti, dijeron a Informativo Sarandí allegados a la familia del ex funcionario, hoy detenido en la cárcel de Florida.

Las fuentes dijeron que la denuncia contra Correa es porque Astesiano asegura haber presenciado el momento en que el hoy jefe de Policía de Rocha borraba de su celular los mensajes que tenía con el presidente Luis Lacalle Pou. El delito por esta acción podría ser el de desacato.

En tanto, la denuncia contra Fossati sería por violencia privada, ya que Astesiano y su ex abogado Marcos Prieto aseguran que al interrogar al ex custodio presidencial, la entonces fiscal lo amenazó con divulgar mensajes sobre su vida privada y le dijo que por eso podía perder la familia.

Correa fue el policía que en la noche del 25 de setiembre de 2022 llegó junto a otro uniformado a la residencia presidencial de Suárez y Reyes para detener a Astesiano y requisarle el celular.

En un primer momento, la ex fiscal Fossati había dicho que la Policía le informó que el celular pertenecía a presidencia, pero documentos que divulgó Gabriel Pereyra en redes sociales muestran que el teléfono de Astesiano era particular. "Me mintieron", dijo Fossati.

Según los allegados a Astesiano, aquella noche, el presidente de la República Luis Lacalle Pou, Astesiano y Correa, estuvieron solos por más de media hora en una habitación de la zona de la residencia presidencial llamada Suárez chico.

¿Qué pasó en esa media hora antes de que Astesiano fuera trasladado a sede policial en una camioneta y Correa y otro funcionario policial se llevaran el celular presumiblemente hacia Policía Científica?. Las fuentes de Informativo Sarandí dijeron que Astesiano asegura que en ese lapso, y antes de que el celular iniciara el recorrido en lo que se llama la cadena de custodia, Correa borró mensajes intercambiados entre el ex custodio y Lacalle. O sea que, según Astesiano, el policía habría borrado esos chats delante del mandatario.

En el libro de reciente aparición sobre la saga de Astesiano, el periodista Lucas Silva escribió sobre este asunto del celular que "solo una de las hipótesis que manejó Policía Científica parecería quedar en pie: alguien borró las conversaciones con Lacalle Pou que estaban en el celular de Astesiano. Hasta el momento la investigación de fiscalía no ha logrado identificar quién lo hizo y cuando pasó".

Desde un primer momento Astesiano, en sus declaraciones en fiscalía, señaló a Correa como el responsable de borrar los chats, pero la investigación que la fiscal Sabrina Flores hizo en torno a Correa no le permitió determinar responsabilidad de parte del policía.

Fuentes de fiscalía dijeron que es muy difícil saber quién pudo borrar la información de un celular ya que ese acto no deja huella.

¿Cuánto tiempo mantuvo Correa el celular en su poder antes de entregarlo a la Policía Científica? esa información solo se sabe en la interna policial, ya que en esos casos el fiscal actuante no recibe el celular sino que se maneja entre los organismos policiales involucrados en la investigación?

Al desestimar la acusación contra Correa, la fiscal Sabrina Flores dejó sentado en el expediente que la coordinación entre la Policía y la fiscalía aquella noche de setiembre de 2022 "no fue la ideal". En su momento se cuestionó porque Astesiano no fuera esperado en el aeropuerto, donde llegó ese día luego de un viaje a Costa Rica con Lacalle Pou y sus hijos. Allí mismo Astesiano se enteró que el jefe de Inteligencia lo estaba esperando en Suarez y Reyes. Astesiano y quien hubiera estado involucrado con él, tuvieron el tiempo que duró el viaje de Carrasco al Prado para tomar cualquier decisión que entorpeciera la investigación.

El otro celular que podía contener esa información era el del presidente Lacalle Pou, pero al inicio del caso Fosatti accedió al pedido de presidencia de no requisar el teléfono del mandatario porque así se lo habían pedido de presidencia. Luego Fosatti diría que Lacalle sí estaba dispuesto a entregar su celular con condiciones, y que lo que hubo fue una desinteligencia en la comunicación entre la Policía y Presidencia.

El 16 de octubre de 2022, Fosatti declaró que solo se había recuperado un 2% de la información borrada del celular de Astesiano.

Sin embargo, una semana después, el entonces Ministro del Interior, Luis Heber, dijo que usando un software especial se había recuperado el 100% de la información borrada del celular.

En diciembre Heber asistió a la fiscalía a entregar un pendrive donde presumiblemente estaba esa información. Sin embargo, esa información parece contradictoria con la decisión tomada hace pocos días por la fiscal Sabrina Flores quien propuso realizar una tercera pericia al celular del exjefe de seguridad presidencial con el objetivo de recuperar los mensajes intercambiados con el presidente Luis Lacalle Pou. O sea que para Flores, contra lo que dijo Heber en su momento, la fiscalía no recibió toda la información del celular.

Uno de los problemas que desde la fiscalía se señaló con una nueva pericia que debería hacerse en el exterior, es como asegurar la cadena de custodia desde el exterior hasta Uruguay.

Un fiscal consultado se preguntó porque en vez de enviar el celular al exterior no vienen los expertos a Uruguay. La decisión recaerá en el fiscal subrogante Juan Gómez que regresa de su licencia médica el 1 de julio.

