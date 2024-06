¿Qué le dijo Fernando Pereira a Topolansky por las críticas a Cosse?

En entrevista en Informativo Sarandí el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, confirmó que habló con la ex vicepresidenta, Lucia Topolansky por sus críticas a la precandidatura de Carolina Cosse.

La dirigente del MPP había indicado en varias entrevistas que la campaña de Cosse no era fuerte en el interior del país ya que no era conocida su gestión, también había cuestionado que no tenía capacidad de negociar con la oposición como Yamandú Orsi.

Al respecto en entrevista en Informativo Sarandí Pereira señaló: “Hablé con Topolansky y me dijo que sus opiniones eran basadas en un estudio pero entendía que si al Frente Amplio le hacía mal no las hacía más y de hecho no las hizo más”.

En otros temas Pereira argumentó que la situación de los chats entre el ex jefe de seguridad presidencial, Alejandro Astesiano y el Presidente Luis Lacalle donde se informaba de un seguimiento al presidente del PIT CNT, Marcelo Abdala, no tiene los fundamentos para iniciar contra el presidente un juicio político.

En ese marco sostuvo: “De lo que nosotros tenemos no se configura un delito grave que es la causal para convocar a un juicio político”.

En la misma línea cuestionó el accionar de la ex fiscal Gabriela Fossati sobre el caso Astesiano: “Llegaron al juicio abreviado rápidamente, dejaron casos como los de espionaje fuera de la investigación”. Sobre la gestión del gobierno señaló: “No esperábamos que en tan poco periodo de gobierno hubiera tantos escándalos, la gente está escandalizada”.

En referencia a la interna del Frente Amplio y la elección del próximo 30 de junio Pereira destacó que la coalición de izquierda tiene la posibilidad de tener mayorías parlamentarias y que la fórmula presidencial se oficializó 15 minutos después de conocidos los resultados oficiales, agregó que estará conformada por el primero y el segundo,

Escuche la entrevista completa: