Carmen Sanguinetti: La importancia de trabajar en Educación Emocional

Sobre la elección interna, comenzó destacando que Gurméndez “es una persona que reúne muchas cualidades idóneas para lo que viene en el partido. Estamos definiendo la conducción del Partido Colorado” enfatizó. En la misma línea, agregó que tiene muchos años de militancia, experiencia en la gestión pública y privada.

“Creo que la discusión no se centra si ‘más o menos Estado’, sino que mejor Estado. Nos quedó pendiente la reforma. Los uruguayos quieren un Estado eficiente, presente y que no sea demasiado gordo donde no se precisa y flaco donde se tiene que estar”.

En relación a la iniciativa de educación emocional, Sanguinetti detalló que es impulsada por una joven del Barrio Borro. “Tiene que ver con cómo gestionamos nuestras emociones y que herramientas les damos a los niños y adolescentes para que la gestionen” explicó.

Escucha la entrevista completa