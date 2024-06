¿El Estado garantiza el derecho al voto de los privados de libertad que están habilitados a hacerlo?

Los 15 mil presos que tenemos en Uruguay nos colocan dentro del top 10 del ranking global de población carcelaria.

Esta tendencia a la suba se ha visto ininterrumpida por más de 17 años.

Una de las razones de este crecimiento, responde a las políticas punitivas aplicadas por los diferentes gobiernos, que nos devuelve un sistema de castigo severo y complejiza las posibilidades de reinserción social.

Hacinamiento, violencia, déficit alimentario, carencias de servicios de salud, adicción a las drogas, socavan la capacidad del Estado para cumplir sus funciones y objetivos.

Y entre tantas necesidades, las políticas tienden a priorizar un derecho sobre otro.

Una de las tantas justificaciones que encuentran aquellos que debaten sobre la situación del sistema carcelario, es que los presos no son un "deseo electoral", ya que no votan. Pero, ¿esto es realmente así? Si bien los privados de libertad no pueden votar, hay una parte de ellos que deberían y no lo hacen porque el Estado está omiso.

El artículo 80 de la Constitución de la República establece que a aquellos que “por la condición de legalmente procesado en causa criminal de que pueda resultar pena de penitenciaría” se les suspende la ciudadanía.

Esta limitación del derecho al sufragio debe ser de interpretación restrictiva, por lo que no puede afectar los derechos de las demás personas privadas de libertad que no se encuentren en esta situación. Sin embargo, en 1999 se modificaron varios artículos de la Ley de Elecciones y uno de ellos prohíbe instalar comisiones receptoras de votos en los locales de las Fuerzas Armadas o la Policía.

El abogado Constitucionalista Eduardo Lust lo explica, y sostiene que la Constitución establece la suspensión de la ciudadanía para las personas condenadas, como también a aquellas que son procesadas y el delito tiene una condena mayor a dos años. “Casi el 100% de los privados de libertad sin condena, cuando termine el juicio la pena que se prevé es la penitenciaría”, agregó.

El abogado constitucionalista Daniel Ochs dijo que el artículo 80 de la Constitución uruguaya es cuestionable teóricamente porque suprime un derecho a alguien que no está condenado y detalló que hay una contradicción con el artículo 23.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En este sentido, el también constitucionalista Martín Risso sostuvo a Las Cosas en su Sitio que si bien para la Constitución aquellas personas procesadas por delitos con pena de penitenciaría mayor a dos años, no votan, para la Convención Americana sí y, desde su punto de vista, habría que usar la norma más favorable al derecho, por lo que debería votar.

Al respecto, el comisionado para las cárceles, Juan Miguel Petit habló con Las Cosas en su Sitio y dijo que es fundamental que la democracia llegue a la cárcel, que es un tema intenso y hay que lograr acuerdos. “Si creemos en la democracia, hay que llevarla a quienes cometieron actos de daño frente a terceros”, agregó y sostuvo que tal vez entre las elecciones internas y las nacionales se empiece a pensar en esta posibilidad.

¿Qué pasa en el mundo? En Europa, la mitad de los países permiten que sus presos voten y, los que restringen el derecho, lo hacen con ciertos grupos. Todos los que prohíben totalmente el sufragio son los países de Europa del Este.

En China el voto está prohibido solamente para los condenados a muerte.

En cuanto a los Estados Unidos, la Unión Americana de Libertades Civiles consigna que 48 Estados les prohíben a los reos votar en prisión. En 36 Estados no se puede votar mientras se está en libertad bajo palabra, y en 31 mientras se está en libertad supervisada.

En Argentina, en 2002, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que las personas privadas de libertad en carácter de procesadas estaban habilitadas para votar.

En Brasil el Tribunal Electoral brasileño anunció en 2017, que los presos sin condena firme y los menores de 17 años internados en reformatorios podrán votar.

