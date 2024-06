Carolina Ache: “Cuánto más transparencia mejor” dijo sobre costos de campañas y afirmó que ella gastará 200.000 dólares

Sobre las elecciones internas, Ache fue consultada por el asesoramiento de Roberto Lafluff al precandidato nacionalista Álvaro Delgado. En tal sentido, opinó “en lo personal no hecho lo mismo”.

Consultada por la interna del Partido Colorado afirmó que tiene buena relación son los demás precandidatos y que cada uno está enfocado “en su camino”. Agregó que hubo conversaciones pero aún no hay acuerdos concretos. Coincide en que esta “es la elección de la renovación y del retiro del expresidente Sanguinetti”. Apuntó que ser joven no necesariamente es sinónimo de renovación. “La fórmula paritaria no es una obligación pero sería deseable” indicó.

“La coalición es una buena herramienta, que tiene cosas para mejorar. Si pasamos raya, es positiva” concluyó. “Políticamente fui un chivo expiatorio en el caso Marset. Pudo haber jugado el hecho de ser mujer” sostuvo y agregó “están las filtraciones que es lamentable que sucedan. Por otro lado, están las críticas constantes a Fiscalía, sin propuestas de soluciones”.

Ache sostuvo que “habría que modificar que haya un tiempo fijado para la investigación (en Fiscalía). A veces duran demasiado, pero no tengo que ponerle intencionalidad”.

