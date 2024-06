Iafigliola: “Creo en la integridad del presidente Lacalle, pero en el tema Astesiano la ola le pasó por arriba”

“Me duele y me avergüenza el caso Astesiano, también lo que pasó con Gustavo Penadés. Me duele cada cosa que haya pasado en mi Gobierno por fuera de la Constitución y de la ley”, dijo el nacionalista.

“Yo no barro debajo de la alfombra, digo estas cosas desde hace tiempo”, sostuvo sobre el mismo tema y añadió: “creo en la integridad del presidente Lacalle, creo en los valores que tiene, pero en algunos temas la ola le pasó por arriba, por ejemplo, en el caso Astesiano, dijo el precandidato.

En otros temas, el precandidato reclamó que el presidente de la República no haya aceptado su pedido de reunión para tratar diversos temas, pero, además, contó que el mandatario sí le ha escrito en varias oportunidades para cuestionar sus declaraciones.

“Le he venido pidiendo una entrevista y todavía no me la dio”, reclamó Iafigliola y agregó: “que no me haya dado una opción de sentarme a charlar con él en estos casi cinco años me preocupa”.

“Yo voy a seguir trabajando duro para que haya de nuevo un gobierno de coalición liderado por el Partido Nacional, pero no me callo. Si tengo que marcar alguna diferencia, con quien sea, incluido el presidente de la República, la marco”, remató el político.