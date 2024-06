Homicidios en Uruguay: “Valoro la autocrítica del presidente pero no podemos tener una mirada de resignación”, dijo Ojeda

"El presidente Luis Lacalle Pou reconoció que el gobierno no ha podido bajar los homicidios, pero destacó que los otros delitos sí han bajado. No estoy conforme pero hay que decir la verdad: los delitos han bajado. No podemos con los homicidios", expresó el mandatario

Al respecto en entrevista en Informativo Sarandí el precandidato del Partido Colorado, Andrés Ojeda sostuvo: “Valoro la autocrítica del presidente pero no podemos tener una mirada de resignación sobre el tema nunca”

“La seguridad hoy requiere un golpe sobre la mesa” valoró Ojeda.

Ojeda respaldó el accionar policial en el operativo de seguridad que finalizó con incidentes en la manifestación del sindicato de los trabajadores de la pesca en la puerta del Ministerio de Trabajo: “Lo de ayer correspondía, es muy importante que la policía tenga un protocolo de acción claro y que se cumpla. Ayer no pasó nada.”

Escuche la entrevista completa.