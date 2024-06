Sebastián Cal: Proyecto de ley para penar los Ciberdelitos

“Es de los pocos proyectos que ha sido firmado por todos los partidos con representación parlamentaria” consideró el legislador y cuestionó que no se llegue definitivamente a su aprobación.

“Tenemos precandidatos a presidentes en la Comisión que trata el proyecto, que no me han atendido una llamada en semanas, que les he suplicado por las personas que están siendo estafadas” puntualizó.

Escucha la entrevista completa: