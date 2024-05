"Me parece que a la Pocha la estaban esperando", el relato de Margarita Grun, amiga de Amelia Sanjurjo

"La Pocha era la amiga ideal", así recuerda la atleta de Nacional y profesora Margarita Grun a Amelia Sanjurjo, su amiga que fue detenida en 1977 y desaparecida y cuyos restos fueron identificados este martes.

"Era amiga mía y de mi mamá. Era una persona con calidez humana, única. En la clandestinidad éramos muy unidas, era muy fuerte la cuestión en esa época", sostuvo.

Además, contó cómo fue el momento en el que su madre se dio cuenta que a Sanjurjo la habían detenido.

"Ella venía con mi mamá en el ómnibus. La pocha se bajó en Garzón y mi mamá siguió. Cuando llegó a casa le dijo a mis hermanas: Me parece que a la Pocha la estaban esperando, vio cuando cayó en la ratonera", detalló.

Asimismo, sostuvo que Sanjurjo era una persona "muy transparente, de gran valor humano" y dijo que cuando la detuvieron ella pensó que, en algún momento, iba a aparecer con vida.

"Era una sensación de que no podía ser, no solo con ella porque era amiga pero de todos esperábamos que aparecieran vivos, aunque sea en otro lugar. No es justo (...) ¿cómo podía ser que te desaparecieran? No es comprensible", enfatizó y concluyó: "Todos nosotros éramos como su familia, era necesario encontrar dónde estaba enterrada para poder tenerla de alguna u otra manera".

