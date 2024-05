Pablo Iturralde: “Me resulta muy raro” que la denuncia contra Orsi “sea algo de dos personas aisladas; puede haber algo atrás”

Iturralde reconoció que la situación es llamativa, y subrayó que todo el sistema político debería demandar en conjunto que el tema se “investigue a fondo”.

Iturralde aseguró que se comunicó con Orsi para manifestarle su respaldo, y que también le agradeció a Fernando Pereira por haber dicho “clarísimamente” que ellos entienden que “el Partido Nacional no está atrás” de la denuncia falsa contra el precandidato del Frente Amplio.



En este sentido, consideró razonable que Orsi plantee que se trata de una operación política, más allá de que no venga de filas nacionalistas. “Puedo tener la duda de qué es lo que hay atrás y también podría ser suspicaz y decir que no es solo otros partidos, sino que también hay una interna”, sostuvo en referencia a la de la oposición, aunque aseguró que no cree “que haya nada en la interna del Frente Amplio que tenga que ver con esto”. A su entender, más allá de su origen, se trata de un ataque “contra el sistema político y la convivencia pacífica y democrática”.

Entrevista completa:

Parte 1