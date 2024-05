El próximo miércoles inicia el Plan Invierno, para asistir a personas en situación de calle

“En la calle se vulneran todos los derechos. Nosotros nos revelamos contra eso. Damos la batalla de convencer a las personas” a que accedan a la atención, comenzó detallando la jerarca. En la misma línea, reafirmó que “hay mucha problemática de salud mental en la situación de calle”.

Sobre los casos que atiende la cartera, Auersperg apuntó “en el Mides somos el último eslabón de la cadena y atendemos a aquellos que el sistema no dio respuesta”. En relación a la problemática, opinó que el tema “involucra a toda la sociedad”.

Consultada sobre las declaraciones de la legisladora del Frente Amplio, Micaela Melgar, quien afirmó “la gestión del ministerio fracasó”, dijo que “son procesos que no se pueden medir en una gestión de gobierno”. Agregó que “más allá de las chicanas o lo que se pueda dar en Twitter, me gustaría que la diputada pueda construir. Porque tuvo la oportunidad y no lo hizo, solo critica”.

El objetivo del plan que comienza el miércoles es “durante el invierno dar respuesta a toda persona que lo requiera”. Este año, ASSE pondrá a disposición dos ambulancias para brindar asistencia inmediata. Ya en temas presupuestales, la jerarca indicó que la inversión se ha triplicado. “Tenemos respuestas de emergencia, de mediana y larga estadía. También hay nuevos planes” enumeró y describió que hay 700 cupos específicos para personas con adicciones y atención a la salud mental.

