La molestia de Alem García con las “mentiritas” sobre Juan Sartori

Alem García fue entrevistado en Informativo Sarandí, luego del anuncio del senador Juan Sartori, sobre que no será precandidato del Partido Nacional, y apoyará a Alvaro Delgado en las internas de junio.

Consultado sobre sus declaraciones; "a mi me gustaría verlo siempre", García insistió con su "certeza" de que en algún momento Sartori será presidente de la república. Admitió que “le gustaría verlo, pero ya en su perfil de futuro presidente”, porque “Uruguay necesita un presidente economista” admitió.

García dijo que hay que admitir la vocación y el trabajo que cada uno tiene, citando como ejemplo a legisladores del interior, que están acá cuando sesiona el parlamento, pero el resto del mes están abocados a sus tareas particulares. "Nadie critica a los legisladores del interior, porque están en Montevideo". Agregó que Juan Sartori tiene su “chacra" en el exterior.



Sobre su papel como articulador de inversiones, destacó que 300 millones de dólares, fueron facilitadas por los contactos de Sartori en el exterior.

Con la situación que tiene el senador nacionalista con la JUTEP, Alem García aseguró que “no tiene ninguna cuenta pendiente”. Agregó que “está omiso por la errónea interpretación de los miembros de la Junta de Transparencia y ética pública.



Además argumentó que en el senado no se tomó en cuenta el dictamen de la Suprema Corte de Justicia, y en consecuencia, le aplicaron la sanción sobre fines del año pasado.

Consultado sobre el impacto de la decisión de Sartori, de no presentarse como precandidato, García dijo que habló con compañeros de todo el país, y aunque no puede ponerse en la situación de sus votantes, pasadas las primeras horas, entiende que comprenderán la decisión tomada, que es el fortalecimiento del candidato (en alusión a Alvaro Delgado) que les parece el mejor dentro del Partido Nacional.



