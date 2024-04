Prostitución laboral, sadismo y masoquismo: Roles en Juego

Tus temas personales déjalos en el perchero, te dicen muchas veces cuando llegas a tu trabajo. Y también al llegar a casa, es posible que en algún momento te digan, no me traigas los líos de tu trabajo acá, o cambia tu humor, que no tengo nada que ver con tus problemas en la oficina, por ejemplo. Roles en Juego, el libro de Washington Otero, analista y consultor en psicología industrial y organizacional, suma algunas claves para alcanzar el equilibrio entre los temas laborales y los demás ámbitos personales.

Además de esos conceptos fuertes como prostitución laboral, sadismo y masoquismo, a veces hasta se da la “poligamia laboral”, dice Otero, que además es chair de Vistage Uruguay. Leer Roles en Juego, puede asimilarse a contar con un manual para identificar dónde deben estar las prioridades, cómo facilitar el concepto de trabajar para vivir, y no al revés, y al fin de cuentas, cuidar la salud física y emociona, dice el autor.