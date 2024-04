Sindicato de cuidacoches cree que uso del código QR para cobrar no mejorará su situación

La presidenta del Sindicato de Cuidacoches Graciela Rodríguez habló con Las Cosas en su Sitio y mostró su molestia porque entienden que la utilización de código QR no les va a cambiar nada en su situación y por la postura de ediles del Partido Nacional de que no tendría que haber cuidacoches.

"Todo lo que se trata de los cuidacoches les parece mal, no entiendo ese clasismo ordinario. No entiendo las personas que se creen que no tenemos derecho a nada", dijo Rodríguez.

La presidenta del sindicato también se refirió a la posibilidad de que le paguen un ingreso fijo por parte de la Intendencia. "Con la reacción que tienen algunos políticos, ya me doy cuenta que un sueldo va a ser imposible".

Escuchá el informe de José 'Pepe' Sena: