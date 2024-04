El plebiscito impulsado por Cabildo Abierto y un artículo que puede ponerlo en riesgo

A ocho días del vencimiento del plazo, a Cabildo Abierto le faltan casi 70.000 firmas para lograr que la propuesta "por la deuda justa" sea plebiscitada en las elecciones nacionales de octubre.

El líder de Cabildo Abierto, el senador Guido Manini Ríos, dijo que si no llegan a las firmas antes del 27 de abril seguirán juntando y las presentarán después, para ponerlo a consideración de la población en otra elección.

Y el artículo 331 de la Constitución en su inciso C lo avala: este dice que el plebiscito se celebrará en las elecciones “más próximas”, una vez que se cumpla con el requisito de las firmas y sea ratificado por la Corte Electoral.

El escenario más viable para esta presentar esta iniciativa son las elecciones departamentales y municipales, de mayo de 2025. Sin embargo hay un detalle: El tercer artículo de la iniciativa "Contra la usura y por la deuda justa" dice que la reforma constitucional "entrará en vigencia el 1° de marzo de 2025".

Entonces, de no llegar con las firmas a las elecciones nacionales ni al balotaje, ¿qué interpretación hay de esto? Eduardo Lust, diputado, excabildante, y abogado constitucionalista, entiende que la elección más próxima es la de octubre y que en caso de no haber balotaje el escenario de las elecciones de mayo de 2025 no es posible ya que la papeleta que firma el ciudadano señala claramente que la reforma entra en vigencia en Marzo de 2025 dos meses antes de realizada la elección. "No se puede usar esa papeleta para mayo del 2025", enfatizó Lust.

El otro es Martín Risso, también abogado constitucionalista, profesor de Derecho Constitucional e investigador en la Universidad Católica del Uruguay, que entiende que al hacer referencia a fechas concretas parecería que no se podría plebiscitar en las departamentales. "Por el texto que firma la gente, no se podría plebiscitar si no llegan a las firmas ahora", remarcó

Si Cabildo decide seguir juntando firmas de cara a las departamentales, será la Corte Electoral quien analizará esto.

En Las Cosas en su Sitio consultamos a la Corte y nos dijeron que no pueden pronunciarse sobre el tema ahora, ya que al no estar presentadas las firmas aún, no es resorte de ellos, y no pueden, ni les corresponde, hacer ningún tipo de análisis.

