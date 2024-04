Mujica: "Lo primero que pensé en la denuncia contra Yamandú Orsi fue que es una joda, es una cama preparada"

José Mujica habló sobre todos los temas de actualidad en "Las Cosas en su Sitio". El ex presidente se refirió a la denuncia contra Yamandú Orsi y sostuvo que lo primero que pensó fue "que es una joda, una campaña contra él. Si Orsi tiene un defecto es que es demasiado bueno, lo conozco hace mil años".

"Seguramente que le impacta a Orsi, es un golpe bravo, pero ya veremos. La civilización digital es maravillosa, pero la humanidad no está a la altura de la calidad de la herramienta. Me asombra la pérdida global de valores", agregó.

En otro orden, señaló que "Lacalle Pou en su gestión fue esclavo en su manera de pensar. Piensa que hay que cuidar el capital de los malla oro y ha llevado una política coherente con lo que piensa".

"En algunas cosas Lacalle Pou es un gran agitador y un buen comunicador, pero cree en la teoría del derrame y creo que lo piensa honrada e intelectualmente. Yo pienso que desgraciadamente la economía moderna si el estado no obliga a que se reparta, no pasa", enfatizó.

Sobre la polémica con Venezuela, dijo que "hace años" dice que "no juegan a la democracia. Yo no me como la pastilla. Ahí no existe la democracia".

Tambien mencionó que "los cubanos tienen que sacarse el balde y abrirse a una economía que los ayude".