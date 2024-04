Luciano Supervielle: "Estoy esperando con ansias poder utilizar inteligencia artificial como una herramienta de trabajo"

"Estoy esperando con ansias poder utilizar inteligencia artificial como una herramienta de trabajo. Por ahora no he encontrado una que me sirva", sostuvo Luciano Supervielle en Viva la Tarde.

En tiempos de dudas y cuestionamientos, el músico y productor afirmó no tener "un tema filosófico que me impida usarla".

"Siempre busco en mis proyectos interactuar con cabezas creativas diferentes a las mías. Estoy bastante en el mundo del cine y ahí se crea en equipos de trabajo", señaló.

Escuchá la entrevista completa.