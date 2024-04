Pobreza en Uruguay: Nuevo método de medición incluirá subsidios, adelantó el director del INE

La pobreza en Uruguay se ubicó en 10,1% en 2023, lo que representa un aumento del 0,6% en comparación con el 2022 que fue de 9,9% según el último informe del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En relación a la proporción de hogares pobres, Montevideo es la región que presenta el valor más alto con 8,7%, seguido de las localidades urbanas del interior de menos de 5.000 habitantes con 6,4%. La pobreza es mayor en departamentos como Artigas, Rivera, Cerro Largo y Salto y registra los niveles más bajos en Colonia, Flores, Maldonado y San José.

El diputado del Partido Nacional y ex ministro de desarrollo Social, Martín Lema, discrepó con las cifras aseguró que hay prestaciones del Mides que no se traducen en ingresos y que no se reflejan en los datos de pobreza, como por ejemplo la recarga gratis de una garrafa de supergas para los sectores más precarios de la sociedad uruguaya.

En entrevista en Informativo Sarandí el director del INE, Diego Aboal sostuvo que la institución está trabajando para un cambio en la medición del índice de pobreza, y se espera que a fin de año se aplique.

Respecto a la inclusión de los subsidios señaló: “Son dos elementos que pueden ser parte de la medición, la actual medición no la considera, seguramente va a estar en la nueva línea. Lo que pasa es que no se pueden hacer grandes cambios metodológicos”.

Escuche la entrevista completa: