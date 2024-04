Virginia Durán: “Hay poca formación” sobre cómo abordar el bullying

“El bullying es una dinámica de violencia psicológica que puede llevar a la física” y se compone por el niño que ejerce bullying, el que es acosado y los espectadores. “Toda la vida se puso el peso en los espectadores, que eran ellos los que tenían que desarticular esa dinámica” aseguró.

En paralelo, sostuvo que es algo que “siempre pasó” en la sociedad. “No me atrevo a decir que los docentes no están capacitados, pero hay poca formación al respecto”, concluyó consultada sobre la respuesta de las instituciones educativas. “Las familias me dicen que la respuesta de las instituciones no es la adecuada” dijo e indicó que el 70% de los casos de bullying se dan dentro del aula.

Escucha la entrevista completa: