Juan Andrés “Gordo” Verde: “Me pareció una falta de sensibilidad muy grande que un Viernes Santo se juegue un clásico”

“Mucha gente se queda con que ‘si hago el bien que no se sepa’. Y en realidad no es así (…) si uno no muestra todo lo lindo que hay para mostrar, lamentablemente después lo que resuena y hace ruido es lo malo que muestran otros”, comenzó afirmando Verde.

“La Fé es una luz que uno descubre en la vida y que te va iluminando en cómo poder vivir pleno, con sentido, a pesar de las dificultades” agregó en relación a la Semana Santa. “Vivimos el misterio más grande de nuestra Fé y no es solo para los que creemos” indicó.

En otro orden, Verde cuestionó que el partido clásico, entre Peñarol y Nacional, se dispute el próximo viernes, por el significado que tiene ese día dentro de Semana Santa.

