Alfredo Casero: "A mi me encanta ser aborrecido porque es lo que te da la posibilidad de ser mejor"

El artista argentino presenta "The Casero Experimendo" en el Teatro Stella D´Italia" el viernes 26 de abril 20:00 hs.

En diálogo con Viva la Tarte comentó: "A mi la gente me ve, me putea o me quiera, y me gustan las dos. Hay que tratar de convencer con el ejemplo. Por ejemplo, un intendente que tiene las calles limpias, el resultado es lo bueno, lo bello y el bien. Eso es lo que nos mantiene medianamente alegres en la vida

Entrevista completa: