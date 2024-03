Ota Benga, humano exhibido como curiosidad en pleno siglo XX

La historia señala crudamente errores del pasado.

Los sucesos detallados en este relato tienen obligadamente que haberse transformado en aprendizaje.

Porque hace poco más de un siglo un grupo de humanos expuso a otro humano como curiosidad, dejando en claro que no lo consideraban de esa condición…

La esclavitud había sido abolida en la mayoría del mundo occidental, pero aún estaba latente.

Un integrante de la etnia Batwa de África fue arrancado de su selva nativa para satisfacer caprichos comerciantes.

Pero la indignación fue más fuerte.

Esta es la desgraciada vida del joven que terminó sus días a miles de kilómetros de su tierra, exhibido como un animal.

Conozca la historia de Ota Benga.

Foto: By Gerhard Sisters - Cropped from File:Four Pygmies posing with spears. Ota Benga on right. (Taken during the 1904 World's Fair).jpg, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=90544909