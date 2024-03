Sandra Fleitas: "Ya tengo claras las medidas que voy a tomar (en el caso Orsi) pero no las puedo decir para no entorpecer"

La fiscal Sandra Fleitas, quien se hará cargo de investigar la denuncia presentada contra el precandidato por el Frente Amplio Yamandú Orsi, por una presunta agresión a una mujer trans ocurrida en 2014, habló en Las Cosas en su Sitio y dio detalles de cómo llevará adelante la investigación.

En este sentido, subrayó que todavía no ha podido trabajar en el tema porque se encuentra trabajando en tareas vinculadas a ingresos en la Fiscalía, aunque ya tiene algunos elementos.

"Algo he podido tener un poco más claro el panorama. Es un tema complejo por dos factores: primero porque tenemos a una víctima denunciante que se encuentra protegida por dos normas que hablan sobre la vulnerabilidad de determinadas víctimas. Eso hace que la denuncia tenga que ser tratada desde una perspectiva de género y eso complejiza la situación. La otra cuestión es que el denunciado es una persona pública en plena campaña política y tiene que tener garantías de que la investigación sea profunda y seria. Todo esto va por dos carriles, el político y el jurídico. Hay que tomar todas las precauciones para no generar daños", remarcó.

En este sentido, la fiscal explicó que el caso no fue a una Fiscalía especializada en género debido a que Canelones no cuenta con una. "En el caso de Fiscalías de Montevideo, son especializadas. En algunos departamentos del interior también hay especialización, pero en el resto de las del país, los fiscales trabajamos en todas las materias. Lo que fija la competencia no es la naturaleza del delito sino dónde se cometió", detalló.

Asimismo, dijo que como esto ocurrió hace tanto tiempo, hay que remitirse a cuando ocurrió. Pese a que las leyes de género y trans no estaban vigentes en 2014, siempre se toman en cuenta los cuidados que corresponden cuando la persona hace la denuncia y acá el rol fundamental lo cumple la Unidad de Víctimas y Testigos en el asesoramiento y cuidado.

"Respecto a medidas concretas que voy a tomar durante la investigación, que ya tengo claras cuáles van a ser pero no las puedo decir porque podría darse una suerte de entorpecimiento. Si pongo sobre aviso lo que pienso hacer para investigar este hecho con todas las garantías, no lo puedo decir", explicó.

Sobre la posible prescripción del delito, subrayó que eso dependerá del delito del que se trate, si es una lesión personal o una lesión grave y eso depende de un médico, no del fiscal.

