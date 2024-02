¿Juan Sartori va a ser candidato a presidente de Nacional?

Desde hace algunos días surgió el rumor de la posibilidad de de que Juan Sartori se presente como candidato a presidente de Nacional, club cuyas elecciones se realizarán en diciembre de este año.

El rumor surge desde un sector del club que comenzó a manejar su nombre e incluso averiguó si está en condiciones reglamentarias de presentarse. "Si Juan Sartori se decidiera a presentarse en las elecciones de Nacional habría que estudiar su caso. Hoy no podría pero hay algunos caminos que podrían recorrerse para que regularice su situación", dijo Hernán Navascués en radio Sport 890.

Sabiendo que se podría solucionar, la pregunta es: ¿Sartori quiere? ¿Está en condiciones?

Para responder esta pregunta dialogamos con Martín Elgue, integrante del sector político de Sartori y actual presidente del femenino de Nacional (ex presidente del básquetbol del club).

"Hemos hablado mucho sobre el club. Hemos ido al Parque y al básquetbol. Pero no hemos profundizado en la posibilidad de que sea presidente. La semana que viene llega al país y comienza a definir si se presenta como candidato a la presidencia de la república. "Independientemente si es precandidato o si apoya las candidaturas ya existentes, comenzamos un proceso que va a terminar en noviembre en el balotage. Queremos mantener el senado de Juan, tener bancas en diputados y retener el gobierno del Partido Nacional", nos dijo Elgue.

"Esta tarea a Sartori lo va a tener con la cabeza 100% ocupada seguro hasta noviembre. Entonces entiendo que no hay mucho tiempo para poder hacer frente a una campaña electoral de Nacional. Los tiempos electorales se superponen. No me parece que de el tiempo para atender los dos procesos electorales con la cabeza que lo amerita. Así que veo MUY POCO PROBABLE que Juan Sartori sea candidato a presidente de Nacional", consideró.

En conclusión: la intención en primera instancia no surge del propio Sartori, y tampoco le darían los tiempos como para encarar una candidatura.

