Manini Ríos criticó la decoración en inauguración en Casavalle: “Creo que fue un error, no corresponde esa decoración partidaria”

En entrevista en Informativo Sarandí el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, dijo al respecto: “Creo que fue un error, no corresponde esa decoración partidaria que prácticamente rodeo todo el predio. Lo que correspondía ahí era la bandera nacional y nada más, quien lo visitó de acto partidario se equivocó”.

En otro orden Manini Ríos hizo referencia a la recolección de firmas denominada “deuda justa” y también sobre el pago a cada persona por firma recolectada: “Fueron diferentes agrupaciones de Cabildo Abierto que definieron dar 20 pesos por firma, creemos que es justo porque es una militancia de bajos recursos”, argumentó.

"Es una forma de que lo económico no sea un obstáculo", señaló el senador de Manini Ríos.

Sobre las personas en situación de calle señaló: “Hay que atender a esa población y recuperarlos. A veces es un problema de falta de voluntad de las personas. No me da para decir si hay más o menos gente que antes en la calle”.

Agregó: "Ver una persona tirada en la esquina es una derrota del gobierno sea cual sea. Esto viene hace mucho tiempo, si hay más honestamente no lo puedo decir”.

En materia de seguridad y la intervención de las fuerzas armadas se manifestó contrario: “Entendemos que la solución no es que las fuerzas Armadas patrullen barrios. A no ser que se les diga ustedes salgan pero no usen las armas. Ahora yo me pregunto ¿si pueden usar las armas quién se hará responsable de un herido o muerto?”.

Respecto a si la DEA debe volver a operar en Uruguay el líder de Cabildo Abierto sostuvo: “No creo que la DEA sea de por si la solución, es una repartición que puede informar algo que acá no se tenga, pero no es la panacea”.

