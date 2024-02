Ex presidente de Casa de Galicia: “La formalización es anecdótica”

En diálogo con Informativo Sarandí Iglesias sostuvo: “Yo dije a la prensa lo que el fiscal me dijo dentro de la sala. Todavía me pregunto si puedo adelantar públicamente lo él me estaba diciendo”.

“Si entiende que se tiene que pasar al juez lo pasaré. Las denuncias el Ministerio de Salud Pública las inventó y ninguna va a prosperar. La formalización es anecdótica”, sostuvo Iglesias.

Respecto a la postura de los veedores ante la fiscalía señaló: “Los veedores moderaron un poco lo que dijeron al salir de fiscalía, pero a mí lo primero que me dijeron fue eso (que hubo presiones) y me pidieron reserva”.

En relación con las reuniones con el ex secretario de la presidencia, y actual precandidato a la presidencia, Álvaro Delgado Iglesias señaló: “Delgado lo hizo muy simpáticamente el pedirme que vengan empresarios de la pesca de Galicia a Uruguay”.

“Hay mucha tela para cortar acá pero yo le garantizo que voy a llegar hasta el final”, finalizó el ex presidente de Casa de Galicia.

Escuche la entrevista completa: